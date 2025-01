È morto il produttore e autore Fausto Cogliati | Eros Ramazzotti: "Fratello già mi manchi"

Cogliati aveva iniziato la carriera come chitarrista, nel gruppo dei Lijao, passando presto dall'altra parte della barricata. Tanti gli artisti che si sono uniti al cordoglio via social. "Grazie a te ho imparato tante, troppe cose - ha scritto Fedez -. Da Sig. Brainwash al nostro primo San Siro abbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi nel tempo. Grazie di tutto Faustelly (Come ti chiamavamo scherzosamente in sala prove). Tra le più colpite dalla prematura scomparsa di Cogliati c'è Francesca Michielin, che lui aveva lavorato sin da "Cigno nero". "Non riesco proprio a crederci - ha scritto in una storia -. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme non avevo ancora 18 anni [...]. Ti vorrò bene per sempre e scusami se non ti sono più venuta a trovare come avevo promesso. Mancherai tanto".