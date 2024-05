Madonna sta affrontando un'altra causa legale per il suo Celebration Tour. La popstar è stata citata in giudizio da un fan tra le altre cose per l'esposizione indesiderata a contenuti sessuali dopo aver assistito al suo spettacolo al Kia Forum in California il 7 marzo. Secondo i documenti ottenuti da The Blast, il querelante Justin Lipeles ha intentato una causa alla star e al suo promoter con alcuni capi di imputazione, tra cui violazione del contratto scritto, falsa dichiarazione per negligenza, inflizione intenzionale di disagio emotivo, pubblicità ingannevole.