Enrico Ruggeri: "Nella musica il 98% dello spazio è occupato da chi vuole fare solo hype"

Mi sembra vivo proprio quello che non ha abbastanza luce. Perché c'è una frangia di persone che scrive palesemente per fare i soldi, per essere passati in radio, per avere hype, eccetera. E c'è una frangia di ragazzi, non esigua, che, come da sempre è stato, scrive perché ha un'esigenza comunicativa. È chiaro che in questo momento la lotta è impari perché quelli della categoria A si sono presi il 98% dello spazio, però il meglio è in quel 2%.