"Sono sempre stata un'antidiva - ha raccontato la Rettore - e sono l'immagine del putiferio fin da bambina, a partire dai miei capelli. Non devo dimostrare niente, non ho bisogno di cambiare il mio modo di fare musica per adattarmi alle mode di oggi, non l'ho mai fatto e non mi metto ora dei limiti. Non sto cercando di diventare popolare o conosciuta. Del resto il silenzio ci vuole: non puoi sempre dire cose nuove in continuazione. Ci sono grandi cantautori che rifanno lo stesso disco da 30 anni, il nuovo album parla di me e anche della società attuale, non evitando critiche ad esempio ai social, ma sempre con un occhio allo smile piuttosto che con un velo nero".