Rettore e Beatrice Quinta: "Noi come Thelma & Louise, fuggiamo da ogni schema"

Beatrice: Avevo i suoi poster, quando ho fatto i primi shooting avevo le foto di Rettore come ispirazione estetica. Ho sempre trovato originale che potesse parlare di argomenti scomodi in maniera ironica. La sua forza è che riesce a trattare qualunque cosa con un filo di leggerezza e ironia in modo da rendere tutto digeribile: è un po' come quando per far mangiare le verdure ai bambini gliele metti dentro le polpette...