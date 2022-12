Beatrice Quinta nuda in metropolitana: la rivelazione di "X Factor" provoca ancora

Anche se non ha vinto lei, Beatrice Quinta è sicuramente il personaggio rivelazione dell'ultima edizione di "X Factor". La cantante palermitana, seguita nel talent da D'Argen D'Amico, si è messa in luce con una serie di performance in crescendo in cui esecuzione vocale e impatto scenico sono andate a braccetto. Molti addetti ai lavori e molti fan la considerano una vera "popstar" per carisma e attitudine e vedono per lei un percorso importante.

Sicuramente Beatrice sin dall'inizio ha fatto di tutto per farsi notare. Ancora prima di entrare a "X Factor", con una serie di scatti social in cui la sua fisicità prorompente è sempre al centro, ma anche dopo. Ma non si tratta di provocazione becera e fine a se stessa, come si può vedere dal suo profilo Twitter, dove i post sono sempre carichi di malizia ma soprattutto di ironia. Come anche dopo aver postato il video "scandalo" delle ultime ore. Una clip girata alla fermata Brenta della linea tre della metropolitana milanese, dove Beatrice cammina lungo la banchina con indosso una giacca fucsia e dei pantaloni azzurri, salvo levarsi la giacca quando arrivai l treno carico di passeggeri e mostrare che sotto non c'era... nulla. Dopo la pubblicazione del video, in tweet Beatrice ha scritto "Ok prima ti avrei detto se mi scrivi di notte cose sconce prendo la metro e vengo da te Da oggi se non mi mandi un uber io non vado proprio da nessuna parte".

Inutile dire che in meno di un giorno il post ha raccolto sul social più di 28mila like, senza contare le innumerevoli condivisioni e i commenti. Un'ulteriore spinta per il brano "Se$$o", il singolo presentato a "X Factor" e in cui parla di una relazione che all'inizio sembra la storia della vita e alla fine si risolve in una semplice attrazione fisica.