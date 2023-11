E' partito il tour di Emma "Souvenir In Da Club", dove la cantante presenta il suo album appena uscito, "Souvenir" in locali dalla capienza contenuta per un maggior contatto con il pubblico.

"Per me - spiega Emma - in questo momento era fondamentale tornare a fare la mia musica, non solo discograficamente ma anche dal vivo. Che sia un piccolo club o un palazzetto non mi è mai importato. Voglio solo essere me stessa sul palco, quel luogo dove non ho paura di niente". E non ha nemmeno paura di prendere posizione sulla guerra in atto in Medio Oriente, con un enorme "cessate il fuoco" che campeggia sul maxi schermo. "Mi dissocio da un Paese che non si è espresso in maniera chiara su questo tema - afferma -, non dobbiamo abituarci al dolore".