Per Emma dieci anni di carriera e un nuovo album: arriva "Fortuna"

Si intitola "Fortuna” il nuovo album di inediti di Emma in uscita venerdì 25 ottobre. Anticipato dal primo singolo “Io sono bella”, nel suo decimo anniversario di carriera, l’artista torna sulle scene con un disco dal sound moderno e uptempo. “Fortuna” verrà presentato in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e speciale