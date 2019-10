Da Paola Turci  una dedica social a Emma, ma la foto viene dall'album dei ricordi

"La mia make-up artist è una grande gnocca". Così Paola Turci commenta una foto pubblicata in una stories di Instagram che la ritrare mentre viene truccata da Emma. La cantante salentina è ancora in convalescenza ma molti hanno sperato che questa foto fosse nuova, la prima scattata dopo l'intervento. In realtà era solo un omaggio dell'amica Paola usando un'immagine pescata dal loro album dei ricordi.