Elton John e Brandi Carlile insieme, in un album i mondi dei due artisti si danno la mano

"Questo disco è stato uno dei più difficili che abbia mai realizzato - ha raccontato Elton John -, ma è stata anche una delle più grandi esperienze musicali della mia vita. Mi ha dato un nuovo punto di partenza da cui posso andare avanti. Con 'Who Believes in Angels?' mi sembra di entrare in un'altra era, sto spalancando la porta per entrare nel futuro. Sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto finora, è stato brillante, sorprendente. Ma questo per me è un nuovo inizio. Per quanto mi riguarda, questo è l'inizio di una nuova fase della mia carriera". "Sono ancora sorpresa da questo lavoro e dall'avere la possibilità di lavorare in un ambiente incredibilmente stimolante, dove tutti condividono le idee e ascoltano quelle degli altri - ha aggiunto la Carlile -. Come in una famiglia. Il mondo è un posto selvaggio in cui vivere in questo momento. È difficile trovare pace e realizzazione. Questo disco verte esattamente alla ricerca di gioia ed euforia. E questo è ciò che questo album rappresenta per me".