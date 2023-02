Elodie: "Spesso non mi sono sentita all'altezza, ora voglio prendermi tutto"

Un mantra che in questi anni Elodie ha fatto suo e che oggi campeggia come titolo del nuovo album (" Ok. Respira ") che esce il 10 febbraio. Due anni di lavoro, tanti inevitabili cambiamenti, professionali e personali, collaborazioni importanti (da Elisa a Durdust, da Joan Thiele a Mahmood e Federica Abbate ) e una nuova sfida: Sanremo 2023 dove l'artista sarà in gara con " Due ". "Spesso non mi sono sentita all'altezza, adesso voglio prendermi tutto", confessa a Tgcom24 .

Elodie e la fragilità Elodie non ha mai nascosto la sua fragilità e anzi ne ha fatto un punto di forza, complice anche un percorso dall'analista che la cantante ha intrapreso da qualche anno. Emozioni e stati d'animo riversati nella canzone "Una come cento" scritta dall'amico Mahmood: "Sono una donna fragile ma allo stesso tempo fiera della mie fragilità. Mi piace raccontare le mie paure con onestà. Ecco, spero di non essere una come tante...".

La cantante ha collaborato alla scrittura "Ok. Respira" è un album in cui Elodie parla di "indipendenza attraverso le storie d’amore". E per la prima volta la cantante ha collaborato alla scrittura: "Sono riuscita a far valere la mia visione: per un interprete è sempre difficile. Un disco scritto da sola mi fa paura. Magari un giorno prenderò coraggio...".

L'amore prima e dopo "Apocalisse" è una ballad che Elodie ama. Senza giri di parole ammette che il brano racconta della sua ultima relazione (con Marracash, ndr): "E' stata una relazione molto complessa, questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla, capirla e darle il posto che merita". Già, l'amore. Se dovesse dare un titolo all'amore come lo sta vivendo oggi? (con Andrea Iannone, ndr): "Sono molto felice ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio 'difendermi' a casa, quello deve essere il porto sicuro. Rispetto per l’identità dell’altra persona, l'amore viene da lì".

Elodie: "Non voglio più rimpianti" Il coraggio non le è mai mancato. Anche quando, dopo "Amici" e il primo Sanremo con "Tutta colpa mia" aveva una strada (facile) già segnata. Elodie ha deciso di fermarsi, di cambiare direzione. "Mi sono spaventata, sapevo di dover fare altro. Anche se mi sono mossa in modo goffo, ho ascoltato lo stomaco. Ho avuto paura di sparire. Quando ho capito che stavo percorrendo una strada chiusa: non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità. Per noi interpreti è sempre una gara, sempre un Sanremo. così sono cambiata ed è stata una svolta perché mi hanno notato di più. Ora voglio prendermi tutto. Oso, mi sento una gran figa, ma allo stesso tempo non me ne preoccupo. Non lascerò mai scappare le occasioni".

Elodie e le donne "Oggi posso parlare per le donne - racconta la cantante - sono fiera e orgogliosa di esserlo. Ho un amore per le donne da sempre e cerco di poterle raccontare da un punto di vista diverso. Vorrei essere portavoce di chi mi segue". In questi anni è cambiato anche il rapporto con le donne della sua famiglia: "Come tutti gli adolescenti ho avuto difficoltà con gli adulti del mio mondo. Vorresti che fossero supereroi. Ho avuto un rapporto di amore e odio, sia con mia madre sia con mia nonna. Ora mia madre la amo, che se ci penso quasi mi viene da piangere. Penso a lei come a un fiore di campo, con una fragilità che va protetta. Da piccola ne avevo bisogno, ora sono una donna e non è più lei a doversi occupare di me. Voglio solo vederla felice".

Nuovi progetti al cinema Dopo la prima prova da attrice con il film "Ti mangio il cuore", l'artista non esclude di impegnarsi in altri progetti da attrice: "Mi piace recitare e lo trovo terapeutico. Qualche proposta è arrivata, anche per delle serie tv, ma ne riparliamo dopo l’estate. Devo mettere ordine. Ora penso solo a Sanremo".