Eleonora Giorgi, oggi i funerali dell'attrice a Roma

Si tengono oggi a Roma, nella chiesa degli Artisti, i funerali di Eleonora Giorgi, morta lunedì all'età di 71 anni. Per le esequie l'attrice aveva dato disposizioni precise, a partire dal volere tenere privata la camera ardente. I funerali, che inizieranno alle 16, saranno trasmessi in diretta da Canale 5 nel corso di uno speciale "Pomeriggio Cinque". Tra le cose richieste dalla Giorgi per la cerimonia ci sono le canzoni da diffondere all'ingresso e all'uscita: "Wish You Were Here" dei Pink Floyd e "A Whiter Shade Of Pale" dei Procol Harum.