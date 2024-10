Per Dua Lipa è ancora estate: la popstar si gode il sole del Texas in bikini

Dua Lipa ha condiviso con i suoi fan un vero album del viaggio in Texas spiegando su Instagram: "Sono state due belle settimane". Ora è il mento di tornare a casa, in Gran Bretagna per prepararsi per il concerto per il terzo concerto di riscaldamento alla Royal Albert Hall di Londra. Poi la popstar si recherà a Cleveland, dove prenderà parte alla cerimonia di introduzione alla Rock N' Roll Hall Of Fame sabato 19 ottobre. Da lì volerà a Singapore per la prima data ufficiale del suo Radical Optimism Tour al Singapore Indoor Stadium il 5 e 6 novembre.