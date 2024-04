Dua Lipa, basta "Illusion" d'amore: la maturità emotiva nel nuovo singolo

Intanto la popstar ha pubblicato "Houdini" (che è stato in Italia il brano internazionale più passato in radio per 9 settimane (di cui 4 al numero 1) e "Training season" (il singolo straniero più passato in radio per sette settimane), i primi brani estratti dal nuovo lavoro. Ora è la volta del singolo martellante e festoso “Illusion”.

Il singolo "Illusion" "'Illusion' è stata la prima canzone su cui Caroline, Danny, Tobias, Kevin e io abbiamo lavorato e ha davvero rotto il ghiaccio nella realizzazione dell’album", racconta Dua. "Si tratta di essere consapevoli in cosa ci si sta cacciando e di rimanere per il gusto di farlo. E' il divertimento di giocare con qualcuno al suo stesso gioco, perché non ci si lascia prendere in giro dalle illusioni". "Illusion" è stato co-scritto da Dua Lipa, insieme ai collaboratori dell'album Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker, ed è stato co-prodotto da Harle e Parker.

Il nuovo album "Radical Optimism" Ispirato alla scoperta di sé stessa, Radical "Optimism" è un album che attinge alla pura gioia e felicità di avere chiarezza in situazioni che un tempo sembravano impossibili da affrontare. I duri addii e gli inizi vulnerabili che prima minacciavano di schiacciare l’anima, diventano pietre miliari quando scegli l'ottimismo e inizi a muoverti con grazia attraverso il caos. Radical Optimism trasporta l'ascoltatore in un mondo pop sognante e ricco di musicalità, non apologetico nei testi e liberatorio nei suoni. Rolling Stone ha definito l'album "beatitudine pop", sottolineando che è "unicamente e totalmente Dua Lipa: dance pop sicuro di sé e pieno di battute spiritose pronte per le didascalie di Instagram". Oltre a "Training season", il nuovo disco includerà "Houdini", che ha superato i 300 milioni di streaming in tutto il mondo. Al momento dell'uscita, il singolo è salito direttamente al primo posto della classifica Airplay del Regno Unito, diventando l'undicesimo record di airplay britannico di Dua, ed è diventato il primo video musicale al mondo su YouTube nella settimana della sua pubblicazione.

Il tour Dua Lipa ha recentemente annunciato la prima serie di date del tour a supporto di Radical Optimism, con spettacoli a Berlino, Pola e Nimes a giugno, che hanno registrato il tutto esaurito immediatamente. Inoltre, la popstar si esibirà alla Royal Albert Hall di Londra il 17 ottobre.