La stravagante festa di Drake: 1 milione di dollari in regalo e il coro con i Backstreet Boys

Come riportato da TMZ, la festa si è tenuta nell'esclusiva location di Casa Cipriani, a Manhattan. Per l'occasione il rapper ha indossato uno smoking nero con una giacca scintillante e un papillon, facendosi fotografare all'arrivo. Secondo una fonte presente all'evento e citata da People, la serata è stata caratterizzata da allestimenti particolarmente sfarzosi e da numerose sorprese per gli invitati. Borse Chanel e un premio da un milione di dollari A ricevere i regali, infatti, non è stato soltanto il festeggiato. Drake ha distribuito agli ospiti borse di lusso firmate Chanel e Hermès, trasformando poi la festa in una sorta di quiz televisivo. I partecipanti hanno avuto la possibilità di vincere premi in denaro a partire da 10mila dollari, fino a raggiungere un premio massimo da un milione di dollari.