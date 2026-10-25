La stravagante festa di Drake: 1 milione di dollari in regalo e il coro con i Backstreet Boys

Rihanna, le ultime foto della cantante tra costumi di carnevale e lingerie
© Instagram @lislopees | Rihanna al carnevale di Barbados
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Un mega party a New York, tra regali di lusso, premi in denaro e un'esibizione a sorpresa della celebre boy band degli anni Novanta
Aubrey Drake Graham, in arte Drake, ha festeggiato i suoi 40 anni con una festa extralusso a New York, presso l’esclusivo Cipriani 42nd Street a New York City. E ha fatto le cose in grande: borse di Chanel in regalo agli ospiti, un gioco con premi con un milione di dollari cash come montepremi e pure un'esibizione a sorpresa dei Backstreet Boys. Il rapper canadese, nato il 24 ottobre 1986, ha celebrato il compleanno venerdì 23 ottobre, circondato da oltre 400 persone tra amici e familiari.
Come riportato da TMZ, la festa si è tenuta nell'esclusiva location di Casa Cipriani, a Manhattan. Per l'occasione il rapper ha indossato uno smoking nero con una giacca scintillante e un papillon, facendosi fotografare all'arrivo. Secondo una fonte presente all'evento e citata da People, la serata è stata caratterizzata da allestimenti particolarmente sfarzosi e da numerose sorprese per gli invitati.
Tra le sorprese della serata anche un'esibizione dei Backstreet Boys, la celebre boy band degli anni Novanta composta da Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson.
Il rapper non si è limitato ad assistere al concerto: è salito sul palco per cantare insieme al gruppo "I Want It That Way," uno dei suoi brani più famosi, pubblicato nel 1999. I video diffusi da TMZ mostrano Drake particolarmente emozionato all'arrivo dei cinque cantanti.
Il lusso, d'altronde, non è una novità per il cantante. Ad agosto aveva mostrato sui social un orologio personalizzato e ricoperto di diamanti, dal valore stimato fino a cinque milioni di dollari. Il modello personalizzato è stato creato per celebrare “i traguardi da record del 2026”, ha scritto Drake nella didascalia, riferendosi apparentemente alla trilogia di album pubblicati quest’anno, tra cui “Iceman”. Ha persino fatto incidere sul retro dell’orologio, in caratteri blu, la frase “Freeze the World”, un verso tratto dalla sua canzone “Make Them Know” contenuta nell’album “Iceman”.
Nel luglio 2025 aveva invece condiviso alcune immagini del suo Boeing 767 privato, dal valore dichiarato di 185 milioni di dollari, dotato di camere da letto, televisori, un'area cinema e un tavolo da gioco.
© Instagram @lislopees | Rihanna al carnevale di Barbados
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