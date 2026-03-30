Nel 1972 l'etichetta Durium dà vita al sodalizio artistico tra Dori Ghezzi e il cantante americano Wess. L'anno successivo, la coppia partecipa a Sanremo con il brano "Tu nella mia vita", che nonostante la sesta posizione in classifica, ebbe un successo notevole. "Ci definiscono la coppia 'caffelatte'. Il contrasto fra una timbrica blues e una voce cristallina, conquista. Il mio ruolo sembrava facile, in realtà non lo era. Si cantava prevalentemente in tonalità maschile e mi dovevo arrampicare sugli specchi", ha detto la cantante al Corriere.