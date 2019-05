"Grande Fratello 16", Malgioglio difende Dori Ghezzi da Francesca De André: "Persona meravigliosa"

Francesca De André monopolizza ancora una volta l'attenzione al "Grande Fratello 16": sono noti gli attriti fra lei e la famiglia, a partire dalla diffida del padre stesso di parlare di lui e della loro situazione famigliare. Nella stanza dei super led però la ragazza ha un'altra brutta sorpresa, l'intervista rilasciata dalla nonna Dori Ghezzi.



"Barbara onestamente io non voglio parlare di questa persona, perché è la stessa che mi ha accompaganta nella casa famiglia quando in realtà poteva avermi in affidamento. Avrebbe potuto pagarmi un collegio privato e invece mi ha abbandonata anche lei. Io queste cose non le dimentico, parlo anche a nome di mia sorella che più volte le ha chiesto di farla lavorare nella fondazione De Andrè, ma lei si è rifiutata. Loro fanno una vita agiata, noi no. Se ha veramente questa voglia di pace credo che invece di parlare dovrebbe fare. Sono le azioni che contano".



Subito dopo si rivolge a Cristiano Malgioglio, con il quale aveva avuto un'accesa discussione, pregandolo di non prendere le parti della nonna a dispetto dell'amicizia che li lega, perché non vuole discutere. "Dori non c'è - replica l'opinionista - ma lei per me è più di un'amica, la conosco bene ed è una persona meravigliosa, le dispiace molto per quello che ti sta succedendo".