"Grande Fratello 16", Malgioglio contro il padre di Gennaro: "Non mi interessa se ci diffida, dico quello che penso"

Dopo la lunga discussione tra Francesca e l'ormai ex fidanzato Giorgio, si cambia registro passando a Gennaro Lillio e al suo passato. Il ragazzo abbraccia il fratello gemello, poi legge una lettera da parte della sorella Maria, che il padre ha avuto con un'altra donna dopo essere andato via di casa.



Una situazione che non piace a Cristiano Malgioglio: l'opinionista del "Grande Fratello 16" infatti non trova concepibile che un padre abbandoni i propri figli, lasciando la moglie nella condizione di doverli crescere con tutte le difficoltà del caso.



"Non me ne frega niente se il padre ci diffida, ma io devo dire quello che penso. Io non capisco questi padri che abbandonano i figli. Questi ragazzi sono meravigliosi e la mamma è una grande donna".