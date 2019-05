Accuse e toni accesi 27 maggio 2019 23:26 "Grande Fratello 16", confronto tra Giorgio e Francesca: "Non ti ho tradito, sono i tuoi amici a essere finti" Nella Casa i due discutono con toni molto accesi, interviene Barbara dʼUrso che caccia il ragazzo

Il confronto definitivo tra Giorgio Tambellini e Francesca De André al "Grande Fratello 16" è finalmente arrivato. Dopo aver saputo dalla migliore amica Alessandra di un effettivo tradimento da parte sua, le cui prove non sono state fatte direttamente ascoltare a Francesca per via dei contenuti molto forti ed espliciti, la ragazza abbandona la Mistery Room per tornare nella Casa e avere così una discussione apparentemente definitiva con il suo ormai ex fidanzato.

I toni si alzano fin da subito, Francesca insiste per voler sapere i motivi dietro il tradimento mentre Giorgio continua a ribattere di non aver tradito e che è disposto a spiegarle tutto una volta fuori dal reality - perché, a detta sua, i veri falsi sono gli amici di Francesca, Alessandra in primis.

I due non sembrano però trovare un punto d'incontro e non migliora la situazione il ritorno della stessa Alessandra, che aggredisce Giorgio dicendogli di farla finita e rivelare come siano andate davvero le cose. Dallo studio, invece, Barbara d'Urso cerca un dialogo con il ragazzo intimando a Francesca di non intromettersi per non peggiorare la situazione.