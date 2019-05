"Grande Fratello 16", Gennaro non resiste: "Francesca perché non mi baci in bocca?"

Tanti gli eventi della settimana che hanno messo a serio rischio l'umore di Francesca: prima le foto del fidanzato Giorgio con Roxy, poi il confronto con i due, le nuove foto di Giorgio che bacia un’altra ragazza, l’ammissione, sui social, di volersi prendere una pausa dal loro rapporto e, infine, la furiosa litigata con Gennaro. I due però non sono riusciti a restare lontani l'una dall'altro per molto, l'attrazione e la passione reciproche sono troppo forti.



Francesca e Gennario non perdono occasioni per abbracciarsi e coccolarsi. Gennaro però insiste sul volere qualcosa di più: "Perché non mi dai un bacio in bocca?" le dice mentre sono teneramente abbracciati sul divano. Francesca allora, vedendo il compagno d’avventura avvicinarsi, gli risponde dicendo “Forse non hai capito ancora come funziona, prima di tutto se volessi non te lo darei mai io per prima e poi io non bacio gli amici”, ma prontamente Gennaro l’abbraccia dicendo “E allora tu non sei mia amica”. I due coinquilini rimangono a scambiarsi dolci tenerezze che evidenziano l’importante feeling che li unisce. Più tardi esprimo entrambi il desiderio di rivedersi fuori dalla Casa per capire davvero come sono nella vita "fuori".



In occasione dell’ottava puntata non mancherà una nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori può essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.