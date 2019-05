ANCORA EMOZIONI PER FRANCESCA 27 maggio 2019 01:37 "Grande Fratello 16": Serena eliminata, Gennaro è il primo finalista Tante emozioni nellʼottava puntata del reality condotto da Barbara dʼUrso. In nomination ci sono Erica, Enrico e Kikò

Ottava puntata ricca di emozioni per il "Grande Fratello 16", il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Ancora al centro delle vicende Francesca, che ha avuto modo di incontrare il suo fidanzato dopo aver scoperto il tradimento da parte di lui. Serena, sconfitta al televoto, è stata eliminata. Gennaro invece, sempre con il televoto, è il primo finalista. Nella casa anche Taylor Mega. In nomination vanno Erica, Enrico e Kikò.

Grande Fratello 16, le emozioni dellʼottava puntata Da video 1 di 27 Da video 2 di 27 Da video 3 di 27 Da video 4 di 27 Da video 5 di 27 Da video 6 di 27 Da video 7 di 27 Da video 8 di 27 Da video 9 di 27 Da video 10 di 27 Da video 11 di 27 Da video 12 di 27 Da video 13 di 27 Da video 14 di 27 Da video 15 di 27 Da video 16 di 27 Da video 17 di 27 Da video 18 di 27 Da video 19 di 27 Da video 20 di 27 Da video 21 di 27 Da video 22 di 27 Da video 23 di 27 Da video 24 di 27 Da video 25 di 27 Da video 26 di 27 Da video 27 di 27 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La d'Urso apre la puntata anticipando quello che sarà uno dei piatti forti del menu: l'ingresso nella Casa di Giorgio, il fidanzato (o ex?) di Francesca De André, dopo il tradimento scoperto settimana scorsa. Ma entrerà anche Alessandra, che di Francesca è la migliore amica, nonché testimone del tradimento di Giorgio. Inoltre ci sarà l'ingresso anche di Taylor Mega. Insomma, si prospetta sin da subito un nuovo appuntamento ricco di emozioni.



MARTINA, FRANCESCA E GENNARO - Si parte però con lo scontro tra Francesco e Martina per un bacio della prima con Gennaro durante la prova di baci che alla De André non è piaciuto per nulla. Tornati in studio Francesca spiega che con Martina è avvenuto il chiarimento. Viene mostrato però anche il video di un'altra discussione al calor bianco tra Francesca e Gennaro, che ha creato una frattura tra i due, però poi ricomposta. Insomma, è stata una settimana ad alta tensione. Al ritorno in studio, la d'Urso sottolinea il romanticismo del momento della riconciliazione, e poi chiede a Francesca se si consideri single. Lei pare non essere in grado di rispondere. Sia lei che Gennaro vengono invitati ad andare in confessionale. Si continua a discutere sulla reale natura del rapporto che lega i due. Viene mostrato un filmato dove gli approcci di Gennaro sono particolamente espliciti. Lui d'altronde non nega di avere una cotta per lei, e Francesca, anche se accetta le avance non si tira certo indietro nel gioco della seduzione.



UNA DECISONE IMPORTANTE PER FRANCESCA - La De André viene invitata ad andare nella mistery room, dove le viene mostrato nuovamente quanto accaduto settimana scorsa. Più volte durante la settimana la ragazza ha chiesto perché non le dicessero cosa aveva sentito sua sorella. Ora in mistery room ha la possibilità di ascoltare. La d'Urso le spiega come sono andate le cose: quando sono uscite le foto del tradimento, Alessandra, cara amica di Francesca, ha chiamato subito Giorgio per chiedergli cosa fosse accaduto. Dopo aver negato, lui ha ammesso. Anche con dettagli molto espliciti di quanto fatto. Alessandra lo ha poi raccontato a un'altra persona. Invece di farle ascoltare l'audio entra quindi direttamente Alessandra. Nonostante le insistenze di Francesca lei non vuole dire esplicitamente quello che è accaduto ma afferma che lei non può stare con lui, perché potrebbe rifarlo. La d'Urso chiede ad Alessandra se le è arrivata voce che qualche giorno fa Giorgio fosse in un albergo, non da solo. Alessandra conferma.



UN INCONTRO IMPORTANTE - Non è finita però. Quando rientra in salotto, Francesca viene raggiunta da Giorgio. Il quale invece di difendersi attacca. Dice che è tutta una farsa, che Alessandra le ha presentato la ragazza, che lui non ci ha fatto nulla e non l'ha tradita. "Non ti dico niente qui dentro, questo è il tuo mondo. Quando hai finito il giochino sarò il primo ad aspettarsi fuori" le dice lui. Interviene anche la d'Urso. Giorgio parla di complotti e di cose organizzate ad arte per fare audience e la conduttrice lo rimette subito in riga. Poi viene fatta entrare Alessandra e la discussione prosegue. Fino che, di fronte ad alcuni eccessi del ragazzo che tende anche a mettere le mani addosso a Francesca in maniera troppo energica, la d'Urso non lo invita in maniera decisa ad andarsene.

LO SCORAMENTO DI FRANCESCA - La De André va fuori a fumare, è scoraggiata e quasi sotto shock. "Non riesco neanche a piangere" dice alla d'Urso la quale la invita ad aprire gli occhi. "Non devi sentirti in colpa. Lui ti ha tradito, punto. Non ti merita". E poi si scalda al punto da doversi togliere lo spolverino: "Sono sconvolta da come si è comportato lui" le dice.



I DUBBI DI GENNARO - Il ragazzo aveva raccontato di essere stato aabbandonato dal padre e dopo quello aveva ricevuto una lettera da parte dell'uomo che gli chiedeva un confronto, "fuori dal contesto televisivo", perché "la verità non è quella che ti hanno raccontato, o almeno è solo una verità parzial". Parole che hanno lasciato il segno nel corso dei giorni seguenti. Gennaro ha raccontato di non aver mai parlato con il suo fratello gemello del fatto di essere stati abbandonati. Mai una parola in 27 anni. Ora il fratello è qui e Gennaro può abbracciarlo. Malgioglio invece scatta come una molla contro la diffida mandata dal padre dei due ragazzi, per evitare che si parli di lui. "Perché non si è mai fatto vivo prima? Perché spunta adesso?" urla Cristiano.



IL VERDETTO DEL TELEVOTO - E' il momento del verdetto per i tre ragazzi in nomination. Chi uscirà tra Martina, Michael e Serena? Il pubblico ha deciso: la prima a salvarsi è Martina, e tra Terlizzi e la Rutelli chi deve lasciare la Casa è Serena. Dopodiché Barbara si ricollegaa con la Casa e avverte che ci sarà una seconda eliminazione con un televoto che si apre ora. In realtà il pubblico da Casa sceglierà il nome del primo finalista, ma i ragazzi non lo devono sapere. Il primo concorrente in nomination lo deciderà la sorte, ovvero sarà quello che pescherà il cubetto con il tondino nero. Tutti pescano salvandosi e alla fine rimane solo Valentina. Lei deve quindi fare il nome dell'altro con cui andare in nomination. Lei sceglie Kikò. Lui deve scegliere una terza persona, e lui dice Gennaro. Poi di comune accordo scelgono un quarto, che è Enrico.



IL SALUTO A VLADI - E' il momento di salutre Vladimir Luxuria, che per una settimana ha vissuto nella Casa. Le viene mostrato un video che riassume il meglio dei giorni da ospite. Giorni passanti con grande allegria ma anche con malinconie e lacrime sgorgate di fronte al ricordo di alcuni episodi della propria vita.