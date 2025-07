Donatella Rettore compie 70 anni da ribelle

Dopo il diploma la Rettore decide di trasferirsi da Castelfranco Veneto a Roma, per inseguire il suo sogno di diventare cantante. Nel 1973 è la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che incide anche il suo primo singolo. I suoi esordi in stile cantautore anni '70 non sono particolarmente fortunati e, nonostante una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1974, dovrà attendere il 1979 per vedere spalancarsi le porte dello showbiz grazie a un nuovo look e a un genere più rock. Il successo arriva quell'anno con "Splendido Splendente" e la sua strada è tracciata. L'anno successivo esce l'album "Magnifico Delirio", il cui lancio è affidato alla provocatoria e audace "Kobra", probabilmente la sua canzone più celebre. In bilico tra kitsch, trash e genialità, la cantante attira l'attenzione di Elton John e Bernie Taupin, che scrivono per lei "Remember". La collaborazione con Elton John proseguirà nei mesi successivi, portando alla creazione di nuovi brani firmati dall'artista inglese.