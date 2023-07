La M sul palco Memento mori, ricordati che devi morire. Impossibile dimenticarlo: con quella grande M sul palco che prende vita, si illumina, rimane sempre a vista; con l'atmosfera cupa che nonostante tutto attraversa le due ore e passa di live; con i visual di croci simil-Golgota su "Speak to me", con il video della partita a scacchi ingaggiata con la morte in stile Ingmar Bergman, tra Gahan e Martin Gore, su "Ghosts again", i teschi su "Enjoy the silence".





L'omaggio a Andy Fletcher Su "World in my eyes" l'omaggio atteso, dovuto, ma non per questo meno commovente al compagno morto a maggio del 2022. "Un applauso per mister Andy Fletcher", ha invocato alla fine il cantante, accontentato dal pubblico. Un synth-pop, che solo loro sono riusciti a portare a livelli alti riuscendo dopo decenni a essere ancora credibili.

Inno alla vita Ma "Memento Mori" è anche e soprattutto una riflessione in musica su come cogliere l'attimo per trarre il massimo dalla vita, a godere di ogni momento. Un invito che gli stessi Gahan e Gore sembrano aver fatto proprio, riscoprendo il loro rapporto, professionale e umano (un abbraccio su "Waiting for the night" sembra lasciare indietro anni di distanze e allontanamenti). Sul finale la vita sembra riprendere la meglio sulla morte con la vivace "Just Can't Get Enough" e la teatralità esuberante di Gahan, sempre elegantemente sfrontato. Perche' nel bel mezzo della morte, è la vita a esplodere. E lo fa con il techno-blues di "Personal Jesus".

La scaletta

Speak to Me (Outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It's No Good

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak to Me

Home

Strangelove

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I'm Used To

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Condemnation

Just Can't Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

