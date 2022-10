Depeche Mode, nel 2023 nuovo album e tour in Italia

I Depeche Mode hanno annunciato, in occasione di un evento speciale a Berlino, la pubblicazione di nuovo album e un tour mondiale nel 2023.

I nuovi concerti dal vivo affiancheranno infatti l'imminente quindicesimo album in studio della band, intitolato "Memento Mori" , in uscita nella primavera 2023, che segue a 6 anni di distanza l'acclamato "Spirit", che ha raggiunto il primo posto in 11 Paesi, entrando nella Top 5 in più di 20.