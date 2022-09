David Bowie, la figlia Lexi condivide un tenero video in cui canta con il padre

Lexi Jones , figlia della star e della super modella Iman Abdulmajid, ha ricordato suo padre postando su Instagram un tenero video del passato in cui è ripresa da bambina seduta in grembo al genitore mentre cantano insieme "Somewhere over the rainbow". "Il mio Mago di Oz", ha scritto la ragazza nella didascalia social a commento delle immagini riprese dal suo cellulare mentre venivano riprodotte sul laptop.

Nel filmato social si vede una piccolissima Lexi accompagnare papà David Bowie in un canto a squarciagola e in un divertente vibrato dell'indimenticabile canzone eseguita da Judy Garland nel film del 1939 "Il Mago di Oz". La visione della performance ha suscitato ilarità nella ragazza ora ventiduenne, che ride in sottofondo mentre riprende il video.

Lexi è nata il 15 agosto 2000, ed è l'unica figlia che David Bowie ha avuto con Iman, con la quale si è sposato nel 1992 a Firenze ed è rimasto fino alla morte per cancro al fegato a 69 anni nel 2016. Un lungo amore quello tra i due, che recentemente l'ex modella ha ribadito in un'intervista a People. Iman ha spiegato che quando Lexi le ha chiesto se si sarebbe mai sposata di nuovo, ha risposto: "Ho detto 'No, non lo farò.' Mi sento ancora sposata con lui" e ha poi ha aggiunto: "Qualcuno qualche anno fa si è riferito a David come al mio defunto marito e io ho detto: 'No, non è il mio defunto marito. È mio marito'. Sento decisamente ancora la sua presenza, specialmente quando guardo i tramonti a casa nostra perché David amava i tramonti. Quindi in questo modo è sempre presente".

David Bowie era anche padre di Duncan Jones, 51 anni, avuto dall'ex moglie Angie Bowie. Regista di "Moon" e "Source code", Duncan ha reso omaggio al padre l'anno scorso nel quinto anniversario della morte del genitore: "Siamo tutti ancora un po' tristi, ognuno di noi affronta il dolore a modo proprio. Ma è straordinario e delizioso che mio padre sia ancora così tanto amato da un pubblico così ampio. Sì, gli manca tanto, ma non tanto lui in prima persona, dato tutto il lavoro che ha fatto è ancora qui tra noi", aveva scritto su Twitter.