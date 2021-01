Cinque anni senza David Bowie, l'uomo caduto sulla terra che ha illuminato il pop-rock

Cinque anni dalla morte di David Bowie: guarda le foto della sua carriera IPA 1 di 28 IPA 2 di 28 IPA 3 di 28 IPA 4 di 28 IPA 5 di 28 IPA 6 di 28 IPA 7 di 28 IPA 8 di 28 IPA 9 di 28 IPA 10 di 28 IPA 11 di 28 IPA 12 di 28 IPA 13 di 28 IPA 14 di 28 IPA 15 di 28 IPA 16 di 28 IPA 17 di 28 IPA 18 di 28 IPA 19 di 28 IPA 20 di 28 IPA 21 di 28 IPA 22 di 28 IPA 23 di 28 IPA 24 di 28 IPA 25 di 28 IPA 26 di 28 IPA 27 di 28 IPA 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cinque anni, "Five Years", come il brano che apre uno dei suoi lavori più famosi di sempre, "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", e di cui i Duran Duran hanno pubblicato una cover proprio pochi giorni fa come tributo a uno dei loro modelli di sempre. L'album nel 1972 lo consacrò a popstar internazionale anche se alle spalle aveva già capolavori assoluti come "Hunky Dory" (che contiene tra gli altri brani "Life on Mars?") o "The Man Who Sold the World". Ma è con la creazione del personaggio Ziggy che di fatto Bowie dà il via a quella che sarà la cifra stilista di tutta la sua carriera: dare vita a un'incarnazione che calzi a pennello con un determinato genere musicale, e poi bruciarla sull'altare dell'evoluzione. Ziggy è durato lo spazio di un paio di album, per lasciare spazio via via al decadente soul man di "David Live" e "Young Americans", diafano e consumato dalla cocaina, l'elegante e retrò "Thin White Duke" di "Station to Station". E poi via verso la rinascita della trilogia berlinese, il Pierrot del futuro di "Ashes to Ashes". E poi quasi a dimostrare di poter essere anche quello, la popstar planetaria di "Let's Dance".

Si è sempre detto che Bowie ha anticipato mode e movimenti. In realtà la sua Bowie prima ancora di inventare è stata nell'avere un fiuto incredibile e unico nel cogliere fermenti e avanguardie che ribollivano nel sottobosco per farle immediatamente sue e portarle al grande pubblico prima di tutti gli altri. Che fosse il glam, l'elettronica, il pop plasticoso o addirittura il grunge (la rivoluzione "purista" dei Tin Machine precede di un paio di anni "Nevermind" dei Nirvana) e la jungle, Bowie è riuscito ad attraversare moltissimi generi diventando poi modello e punto di riferimento per moltissimi movimenti. Un'inclinazione perfettamente riassunta da un episodio di cui fu protagonista con Mick Jagger. Nel 1974 il cantante dei Rolling Stones parlò a Bowie dell'idea di affidare la copertina del loro nuovo disco al pittore belga Guy Peellaert. Il giorno dopo Bowie chiamò Peellaert che dipinse la cover di "Diamond Dogs" beffando l'amico e collega. Jagger, anni dopo, avrebbe detto: "Non mettetevi un paio di scarpe nuove davanti a lui o gliele vedrete ai piedi il giorno dopo".

Bowie è riuscito a trasformare in opera d'arte persino la propria morte, privilegio concesso soltanto ai più grandi. Non solo ha lavorato in maniera indefessa a "Blackstar" mentre il cancro lo consumava, ma è riuscito a fare di quel disco l'ennesimo balzo in avanti sperimentale, con il tempismo magico di farlo uscire solo due giorni prima di morire. Senza contare l'ultimo incredibile video, quello di "Lazarus", dove la morte è davvero una maschera sul suo volto (anche se all'epoca qualcuno arrivo a criticarlo insinuando avesse ceduto a qualche ritocchino...): David si muove indossando lo stesso vestito che aveva nella foto interna di "Station to Station" (dove era intento a disegnare l'albero della vita della Kabbalah) in un intreccio di vita e morte, passato e presente, esoterismo e commiato. Come a voler sottolineare che quel congedo dal mondo terreno era semplicemente l'ennesimo cambio di stato, una nuova fase della sua carriera, perché grazie alla sua opera, come Lazzaro, in fondo la morte l'ha ingannata per sempre.