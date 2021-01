Saetta Rossa: David Bowie rivive in una graphic novel

Ufficio stampa

"There's a starman waiting in the sky…". Un sottofondo musicale è d’obbligo per entrare nel mondo di "Saetta Rossa", la graphic novel di Marco B. Bucci e Riccardo Atzeni, che ridefinisce la science fiction, in uscita per Panini Comics il 10 gennaio, giorno del quinto anniversario della scomparsa del Duca Bianco. Perché? Il giorno in cui si apprende della morte di David Bowie, all'indomani di quel 10 gennaio 2016, tutto smette di avere senso e Samuel, il protagonista, resta letteralmente paralizzato. Per un milione di anni. Si risveglia in una società del futuro apparentemente non così diversa dalla sua, per quanto sia circondato da persone vestite da dinosauro, tecnologie biologiche integrate e ci sia un benessere globale.