Da Adam Lambert ai Duran Duran: tutti insieme per l'omaggio a David Bowie

" Just For One Day ", come gli eroi di quella che è forse la sua canzone più celebre. Così si intitola l'evento di tributo a David Bowie che si terrà l'8 gennaio, in corrispondenza del giorno della sua nascita, organizzato da Mick Garson, che dell'artista britannico è stato a lungo il pianista. Tra gli ospiti sono già stati annunciati Adam Lambert, Trent Reznor, Tony Visconti, Duran Duran e Billy Corgan.

Il titolo completo dello show sarà "A Bowie Celebration: Just For One Day!", e sarà trasmesso in streaming. Oltre a Garson, la band che farà da collante in tutte le esibizioni vedrà musicisti che hanno suonato con il Duca Bianco nel corso della sua carriera, dallo storico produttore Tony Visconti a la bassista Gail Anne Dorsey, i chitarristi Gerry Leonard ed Earl Slick, il batterista Sterling Campbell. Ma interverranno anche altri come Zack Alford, Carlos Alomar, Erdal Kızılcay, Carmine Rojas e Charlie Sexton.

"Abbiamo organizzato uno show straordinario che vedrà musicisti di talento, che hanno collaborato con David in diversi periodi della sua carriera, insieme ad altri artisti dei generi più diversi - ha spiegato Garson in un comunicato -. Ascolteremo nuove interpretazioni delle sue canzoni, alcune con arrangiamenti mai sentiti prima". E a cimentarsi con queste canzoni ci saranno Trent Reznor, Billy Corgan, Adam Lambert, Duran Duran, l’attore Gary Oldman, Macy Gray, Ian Astbury e tanti altri ancora, compresi quelli che potrebbero aggiungersi all'elenco da qui all'8 gennaio.

Addio a Kansai Yamamoto: con David Bowie creò il look di Ziggy Stardust Afp 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 IPA 6 di 7 IPA 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci E' scomparso all'età di 76 anni lo stilista giapponese Kansai Yamamoto, uno dei pionieri della moda del Sol Levante e il primo artista nipponico a presentare una collezione personale a Londra, nel 1971, all'età di 27 anni. Conosciuto per uno stile audace e a tratti sfacciato, durante le sfilate Yamamoto si ispirava alle arti tradizionali giapponesi del Kabuki, ed era particolarmente ammirato dalle generazioni più giovani. Dopo aver lavorato con la connazionale Junko Koshino, nel corso dei suoi lavori tra Parigi e New York lo stilista giapponese aveva sviluppato stretti legami con musicisti del calibro di David Bowie, John Lennon e Stevie Wonder. Uno dei lavori più iconici di Yamamoto fu proprio la collaborazione con il Duca Bianco per la creazione del personaggio Ziggy Stardust, ispirato ad una leggenda giapponese che descriveva il rapporto tra una divinità e un coniglio dal colore bianco intenso. Yamamoto era malato di leucemia e si trovava in cura dall'inizio di questo anno in un ospedale di Tokyo.

