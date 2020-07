35 anni fa il Live Aid, l'evento rivoluzionario che segnò un'epoca è ancora leggenda

Il Live Aid fu uno spettacolo sensazionale e senza precedenti: il rock poteva cambiare il mondo, fare la rivoluzione giusta. E a distanza di 35 anni continua ad essere celebrato e richiamato quando si tratta di organizzare e presentare eventi simili (almeno nelle intenzioni).

I NUMERI - L'evento fu trasmesso in 150 Paesi attraverso 16 ore di diretta e radunò 2 miliardi e mezzo di telespettatori. Al Wembley Stadium accorsero 72mila persone, 90mila, al JFK Stadium di Philadelphia. I concerti si chiusero con l'esecuzione di due brani che poi sarebbero stati distribuiti per beneficenza: in Inghilterra venne eseguita "Do they know it's Christmas", negli Usa "We are the world". Il risultato fu stupefacente: 150 milioni di sterline provenienti da tutto il mondo.

LE PERFORMANCE DA RICORDARE - Phil Collins si esibì prima a Londra e poi anche a Philadelphia, volando sul Concorde della British Airways. Si riunirono sul palco i Black Sabbath originari, con Ozzy Osbourne alla voce. Cantando "Blowin’ in the wind" Bob Dylan ruppe una corda della chitarra e Ron Wood gli passò la sua. Così facendo rimase sul palco sprovvisto del suo strumento e si mise a suonare una chitarra immaginaria, fino all'arrivo di una sostitutiva. David Bowie eseguì “Heroes” dedicandola al suo giovane figlio, così come a “tutti i nostri figli, e i figli di tutto il mondo.” Paul McCartney tornò sulle scene dopo parecchi anni e canta "Let it Be", ma per un problema tecnico il suo microfono rimane spento per 2 minuti. Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones si ritrovano sul palco (a Philadelphia) per la prima volta dopo la morte del batterista John “Bonzo” Bonham (con Phil Collins al suo posto). Elvis Costello eseguì, solo chitarra e voce, una commovente versione di "All you need is love" dei Beatles. George Michael ed Elton John duettarono con "Don’t let the sun go down on me". Gli U2 avrebbe dovuto suonare tre brani. Dopo "Sunday Bloody Sunday", durante l’interpretazione di "Bad", Bono scese dal palco e si mise a ballare con una ragazza, costringendo The Edge a un lungo assolo strumentale che portò la canzone a una durata totale di circa 12 minuti. Per motivi di spazio gli organizzatori dovettero tagliare così l’ultimo brano in scaletta, "Pride (In the Name of Love)". Ma probabilmente quella che però tutti ricordano come l’esibizione più importante dell’intero evento fu il set dei Queen: venti minuti infuocati inanellando "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "Hammer to Fall", e "We Are the Champions". La rock band britannica con questo live ottenne la definitiva consacrazione grazie a uno strepitoso Freddie Mercury.

Live Aid, il grande evento 35 anni fa IPA 1 di 10 Freddie Mercury Da video 10 di 10 Bob Dylan IPA 10 di 10 Da video 10 di 10 Facebook 10 di 10 Madonna Italy Photo Press 10 di 10 George Michael Italy Photo Press 10 di 10 Tina Turner e Mick Jagger Italy Photo Press 10 di 10 Joan Baez IPA 10 di 10 Brian Wilson dei Beach Boys IPA 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: