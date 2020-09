Dalla Bellucci a Tilda Swinton in versione "Wakanda Forever”: ecco gli ospiti di Venezia 77

Anna Foglietta è arrivata a Venezia dove sarà madrina della 77esima edizione della Mostra del Cinema, al via dal 2 settembre. Il discorso è pronto, lo ha scritto durante il mese di agosto, "limato parola per parola, nessuna è scelta a caso perché sento molto la responsabilità di aprire questa edizione della Mostra di Venezia, non è per me e per il cinema la numero 77 ma Venezia Anno Zero", dice l'attrice.