Venezia 77, ad aprire la Mostra del Cinema un film italiano: "Lacci" di Daniele Luchetti

Non toccava all'Italia da 11 anni dare il via alla Mostra del cinema di Venezia . Ma in questa settantasettesima edizione della kermesse, il primo grande festival dopo l'emergenza Covid, in programma dal 2 al 12 settembre, è successo. Sarà infatti "Lacci" di Daniele Luchetti il film di apertura, fuori concorso e con un cast d'eccezione da Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio a Laura Morante, Silvio Orlando e Giovanna Mezzogiorno.

Tratto dall'omonimo romanzo, per il New York Times uno dei 100 migliori libri del 2017, di Domenico Starnone, che cofirma la sceneggiatura con Francesco Piccolo e Lucchetti, il nuovo film del regista de 'Il portaborse', 'Mio fratello è figlio unico' e 'La nostra vita', è un giallo sui sentimenti. Si parte dalla Napoli dei primi anni '80, quando il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando lui si innamora della giovane Lidia, per poi arrivare a trent'anni dopo, con Aldo e Vanda ancora sposati.

'Lacci', prodotto da Ibc Movie con Rai Cinema, sarà proiettato nella sera di apertura delle kermesse mercoledì 2 settembre, che quest'anno ha come presidente di giuria Cate Blanchett e vedrà sul red carpet in Laguna la regista di Hong Kong Ann Hui e l'attrice Tilda Swinton per ritirare il Leone d'oro alla carriera.

"Negli ultimi tempi abbiamo avuto paura che il cinema potesse estinguersi - sottolinea Luchetti -. E invece durante la quarantena ci ha dato conforto, come una luce accesa in una caverna. Oggi abbiamo una consapevolezza in piu': i film, le serie, i romanzi, sono indispensabili nelle nostre vite. Lunga vita ai festival".



"Sostenuto da un cast eccezionale - rimarca il direttore della Mostra, Alberto Barbera -, il film è anche il segno del felice momento che sta attraversando il nostro cinema, in continuità con la tendenza positiva delle ultime stagioni che la qualita' dei film invitati a Venezia quest'anno non potrà che confermare".