Venezia 77: quattro film italiani in concorso e un biopic "spericolato" di Guadagnino su Ferragamo

Sono stati annunciati i film della 77esima Mostra del cinema di Venezia , in programma da 2 al 12 settembre. Saranno quattro le opere italiane in concorso: " Le sorelle Macaluso " di Emma Dante, " Miss Marx " di Susanna Nicchiarelli, " Padrenostro " di Claudio Noce prodotto e interpretato da Pierfrancesco Favino e " Notturno " di Gianfranco Rosi. Fuori concorso invece " The Shoemakers of Dreams ", biopic di Luca Guadagnino su Salvatore Ferragamo.

I titoli sono stati annunciati dal direttore Alberto Barbera nella conferenza in streaming dal sito della Biennale di Venezia.

Oltre all'opera di Guadagnino, definita "un biopic spericolato" del "ciabattino delle star", tra i titoli non fiction sono stati annunciati, per la stessa sezione fuori concorso, "Greta" su Greta Thunberg di Nathan Grosmann, "La verità sulla Dolce vita" di Giuseppe Pedersoli, "Paolo Conte, via con me" di Giorgio Verdelli. E' fiction invece "Lasciami andare" di Stefano Mordini, girato durante l'acqua alta a Venezia, che chiuderà fuori concorso il festival. Nella stessa sezione, tra i vari titoli Barbera ha definito da non perdere "Assandira" di Salvatore Mereu con lo scrittore di "Padre Padrone" Gavino Ledda protagonista.

