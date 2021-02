Da Gwyneth Paltrow a Halle Berry, guarda il San Valentino bollente delle star

San Valentino bollente per le star dello showbiz Megan Fox e Machine Gun Kelly Instagram 1 di 18 Gwyneth Paltrow Instagram 2 di 18 Shawn Mendes e Camila Cabello Instagram 3 di 18 Halle Berry e Van Hunt Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Nicole Kidman e Keith Urban Instagram 6 di 18 David e Victoria Beckham Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Katherine McPhee e David Foster Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Cardi B e Offset Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Gigi Hadid e Zayn Malik Instagram 14 di 18 Dua Lipa e Anwar Hadid Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Heidi Klum e Tom Kaulitz Instagram 18 di 18 Sofia Vergara e Joe Manganiello Instagram 19 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

A proposito di passione l'Oscar va al bacio tra Machine Gun Kelly e la bella Megan Fox, un bacio alla francese particolarmente focoso.

Anche Nicole Kidman e Keith Urban, sposati dal 2006 hanno voluto festeggiare San Valentino con uno scatto mentre si baciano: "My Forever Valentine" (mio Valentino per sempre), ha scritto l'attrice che ha dichiarato recentemente che lui è il grande amore della sua vita.

E restando in tema di baci impeccabile anche quello tra Halle Berry e il suo fidanzato il musicista Van Hunt, con il quale l'attrice 54enne ha trascorso un piacevole weekend da innamorati, come mostra il video postato dalla stessa Berry mentre è sul balcone ad ammirare la vista mozzafiato insieme a lui, vestita solo con un paio di mutande mentre abbozza un sexy twerking...

San Valentino con un tocco fetish per Shawn Mendes che bacia la sua Camila Cabello... sui piedi.

E poi c'è la solita Gwyneth Paltrow che proprio per San Valentino ha lanciato il primo vibratore griffato col suo marchio Goop. Un vibratore da Oscar come mostra lo scatto postato dall'attrice con un look elegante e minimalista, che potrebbe tranquillamente "essere scambiato per un Oscar", come ha detto la stessa Gwyneth.

David e Victoria Beckham hanno invece optato per i ricordi e la stilista ha voluto postare due scatti del passato insieme al marito sposato 22 anni fa e padre dei suoi quattro figli: «Happy Valentine’s Day. I love you so much! You are the best husband and most amazing daddy".



