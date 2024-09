Primo brano in 16 anni per i Cure: "Alone" anticipa l'atteso nuovo album

I Cure hanno concluso il tour mondiale alla fine dello scorso anno, dopo essere stati in Italia nel corso del 2022 per alcune date (Bologna, Firenze, Padova e Milano). Alcune nuove canzoni sono già state testate live dalla band, che ha suonato dal vivo gli inediti "A Fragile Thing", "Endsong", "Another Happy Birthday" e la stessa "Alone". I Cure hanno anche annunciato la pubblicazione del vinile 12″ "November: Live in France 2022", diffondendo due tracce live: "And Nothing Is Forever" e "I Can Never Say Goodbye".