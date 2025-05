Non chiamatelo tormentone, per Cristiano Malgioglio il nuovo brano estivo è una ventata di energia, colore e gioia. Da anni ci ha abituati a brani che fanno ballare durante tutta l'estate e anche per il 2025 il paroliere, reduce dal successo di "Amici" come giudice, non smentisce le aspettative. Eccolo infatti lanciare "Alè, Alè" con Gente De Zona, il gruppo latino americano che ha avuto un successo planetario con la canzone "Bailando" con Enrique Iglesias.