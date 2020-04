Coronavirus, da Kate Winslet a Jude Law: il ringraziamento delle star inglesi a medici ed infermieri

"Thank You". Dalle loro case, in autoisolamento, attrici, cantanti e altre personalità dello spettacolo hanno voluto dire grazie a medici e infermieri in prima linea nella lotta contro la pandemia. Da Naomi Campbell a Kate WInslet, Jude Law e Mick Jagger le celebrities britanniche si sono "unite" in un video pubblicato su YouTube tenendo in mano un cartello con queste due semplicie preziose parole...

A guidare l'esercito delle quasi 70 star nella commovente clip l'attrice Kate Winslet, 44 anni, la sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge e Jude Law.

Ognuno di loro regge un cartello tra le mani, rigorosamente scritto a mano: "Grazie" è la parola d'ordine, che ogni star pronuncia con sentita partecipazione.

"Musica che unisce", gli artisti italiani in concerto da casa contro il coronavirus

E giovedì scorso milioni di persone sono rimaste davanti alla porta di casa o si sono sporte fuori dalle finestre per applaudire e tifare per la campagna "Clap For Our Carers". Sono loro, gli operatori sanitari, "lavoratori chiave"m che come in Italia e negli altri paesi del mondo, (e continuano a farlo) hanno mantenuto la nazione in vita anche nella seconda settimana di blocco che nel Regno Unito ha causato 2.921 vittime.

Ad organizzare la reunion virtuale il regista e produttore Matthew Vaughn: "So che i messaggi di ringraziamento e supporto significano molto per il nostro personale del SSN, da chiunque arrivino e che così tante celebrità abbiano partecipato a questo messaggio corale per esprimere la loro gratitudine spero possa essere una spinta speciale in più per tutti ...".

