Addio a Corey Parker, il Josh di "Will & Grace" è morto dopo la battaglia contro il cancro
L'attore americano, noto per il ruolo del fidanzato di Grace nella celebre sitcom e per film cult degli anni '80, è scomparso il 5 marzo a Memphis
Il mondo del cinema e della televisione perde uno dei suoi volti più familiari degli anni '80 e '90. Corey Parker, attore statunitense noto al grande pubblico, soprattutto, per il ruolo di Josh nella sitcom Will & Grace, è morto il 5 marzo a Memphis, nel Tennessee. Aveva 60 anni e da tempo combatteva contro un tumore al quarto stadio. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dalla famiglia, che ha confermato come l'attore stesse affrontando da mesi una malattia aggressiva, scoperta nel 2025 dopo un intervento all'anca. Il cancro si era poi diffuso rapidamente alle ossa, rendendo sempre più difficili anche funzioni quotidiane come parlare. A ricordarlo con parole cariche di affetto è stata la sorella Noelle, che ha raccontato gli ultimi momenti dell’attore sottolineando come abbia lasciato questo mondo "in pace e circondato dall’amore", dopo una lunga battaglia vissuta con grande dignità.
Chi era Corey Parker
Figlio dell'attrice Rocky Parker, Corey Parker era cresciuto in un ambiente profondamente legato al teatro e allo spettacolo. Aveva iniziato a recitare già da bambino, comparendo in spot televisivi e muovendo i primi passi nel mondo della recitazione quando aveva appena quattro anni. Dopo gli studi alla High School of Performing Arts di New York e l'esperienza all'Actors Studio, la sua carriera prese forma negli anni Ottanta. Il debutto sul grande schermo arrivò nel 1984, ma fu soprattutto il cinema di genere a renderlo riconoscibile al pubblico. Nel 1985 entrò infatti nel cast di "Friday the 13th: A New Beginning", capitolo della celebre saga horror che lo fece conoscere agli appassionati del genere. Negli anni successivi partecipò anche a film come 9½ Weeks e a numerose produzioni televisive.
La televisione rimase infatti il suo terreno più fertile. Parker apparve in diverse serie americane tra gli anni Ottanta e Duemila, ma fu la partecipazione a cinque episodi di Will & Grace a consegnarlo alla memoria dei fan della sitcom: interpretava Josh, uno dei fidanzati della protagonista Grace, portata sullo schermo da Debra Messing. Parallelamente alla carriera di attore, Parker coltivò anche una profonda passione per l'insegnamento. Per oltre vent'anni fu, infatti, un apprezzato acting coach, tenendo corsi di recitazione in diverse università statunitensi e lavorando con giovani attori e produzioni televisive. Proprio l'insegnamento, raccontava spesso, era diventato per lui una missione: un modo per trasmettere l'autenticità e la libertà creativa che aveva sempre cercato nella recitazione.