Il mondo del cinema e della televisione perde uno dei suoi volti più familiari degli anni '80 e '90. Corey Parker, attore statunitense noto al grande pubblico, soprattutto, per il ruolo di Josh nella sitcom Will & Grace, è morto il 5 marzo a Memphis, nel Tennessee. Aveva 60 anni e da tempo combatteva contro un tumore al quarto stadio. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dalla famiglia, che ha confermato come l'attore stesse affrontando da mesi una malattia aggressiva, scoperta nel 2025 dopo un intervento all'anca. Il cancro si era poi diffuso rapidamente alle ossa, rendendo sempre più difficili anche funzioni quotidiane come parlare. A ricordarlo con parole cariche di affetto è stata la sorella Noelle, che ha raccontato gli ultimi momenti dell’attore sottolineando come abbia lasciato questo mondo "in pace e circondato dall’amore", dopo una lunga battaglia vissuta con grande dignità.