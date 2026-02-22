Nelle ore successive alla morte di Eric Dane, Kimberly ha espresso la propria solidarietà alla famiglia dell’attore, con cui lei e James sono sempre stati in buoni rapporti. Sulle sue storie Instagram ha pubblicato una foto del 2017 nella quale sono presenti lei e il marito assieme ad Eric Dane, alla sua ex moglie Rebecca Gayheart e alle figlie Billie e Georgia. Lo scatto ritrae un momento di spensieratezza, come dimostrato dai sorrisi presenti sui volti di tutti. Ad accompagnare l’immagine ci sono parole di solidarietà: “RIP Eric Dane. Ti amiamo Rebecca. Ci mancheranno le risate che i nostri ragazzi facevano insieme alle feste di Natale”. Rebecca Gayheart ha condiviso il contenuto di Kimberly tra le proprie storie, esprimendo in modo indiretto il proprio apprezzamento per il gesto dell’amica.