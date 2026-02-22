Morte di Eric Dane, il messaggio di Kimberly Van Der Beek alla famiglia
La vedova di James Van Der Beek ha ricordato l’attore su Instagram pubblicando una foto risalente al 2017
A sinistra: una foto di Kimberly Van Der Beek, a destra una foto di Eric Dane © Instagram
A pochi giorni di distanza dalla morte di James Van Der Beek, Hollywood ha perso un’altra stella: l’attore Eric Dane, noto soprattutto per aver interpretato il dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è scomparso all’età di 53 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Negli ultimi anni aveva raccontato sui social la sua esperienza con la malattia, per sensibilizzare l’opinione pubblica, dare la giusta visibilità alla ricerca scientifica e far sentire la propria vicinanza alle persone in condizioni simili alle sue. Varie personalità di Hollywood hanno ricordato Dane e nelle ultime ore a esse si è aggiunta anche Kimberly Van Der Beek, la moglie di James.
La solidarietà di Kimberly Van Der Beek
Nelle ore successive alla morte di Eric Dane, Kimberly ha espresso la propria solidarietà alla famiglia dell’attore, con cui lei e James sono sempre stati in buoni rapporti. Sulle sue storie Instagram ha pubblicato una foto del 2017 nella quale sono presenti lei e il marito assieme ad Eric Dane, alla sua ex moglie Rebecca Gayheart e alle figlie Billie e Georgia. Lo scatto ritrae un momento di spensieratezza, come dimostrato dai sorrisi presenti sui volti di tutti. Ad accompagnare l’immagine ci sono parole di solidarietà: “RIP Eric Dane. Ti amiamo Rebecca. Ci mancheranno le risate che i nostri ragazzi facevano insieme alle feste di Natale”. Rebecca Gayheart ha condiviso il contenuto di Kimberly tra le proprie storie, esprimendo in modo indiretto il proprio apprezzamento per il gesto dell’amica.
La morte di Eric Dane
La morte di Eric Dane, avvenuta il 19 febbraio, è stata resa nota dalla sua famiglia tramite un comunicato stampa. “Con il cuore pesante, annunciamo che Eric Dane è morto giovedì pomeriggio al termine di una coraggiosa battaglia con la SLA”, si legge. “Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua devota moglie e dalle sue bellissime figlie Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo”. Il comunicato sottolinea che nel corso degli ultimi anni l’attore era “diventato un appassionato sostenitore della consapevolezza e della ricerca”.
Era stato determinato a fare tutto ciò che era in suo potere per fare la differenza e permettere ad altre persone con la SLA di sperare in un futuro migliore. “Ci mancherà profondamente e verrà ricordato sempre con amore”. Dane aveva a cuore i propri fan ed era profondamente grato per tutto il supporto ricevuto nel corso della carriera. Anche se il suo ruolo più famoso resta quello del dottor Sloan, negli anni ha recitato anche in tante altre serie tv, tra cui “Kabul”, “Euphoria”, “The Last Ship” e “Streghe”. Sul grande schermo, invece, aveva fatto parte del cast di film come “X-Men - Conflitto Finale”, “Bad Boys: Ride or Die” e “One Fast Move”.