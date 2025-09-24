Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
#TGCOM24Amarcord

Claudia Cardinale, quando nel 1992 fu ospite ai Telegatti

In quell'occasione, l'icona del cinema italiano salì sul palcoscenico per premiare Arnold Schwarznegger

24 Set 2025 - 08:53
© Da video

© Da video

Claudia Cardinale, una delle grandi icone del cinema italiano e internazionale, è morta all’età di 87 anni in Francia, nella regione parigina dove viveva da tempo.

Attrice dalla bellezza magnetica, capace di unire al fascino un talento autentico e versatile, è stata musa ispiratrice dei più celebri registi del Novecento (da Federico Fellini a Luchino Visconti, per il quale interpretò il personaggio di Angelica in "Il Gattopardo") e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema.

Leggi anche

Claudia Cardinale fuori dal set: la ferita dello stupro, l'amore eterno per Squitieri e il pettegolezzo su Chirac

Claudia Cardinale e i ricordi dal set: da Mastroianni ad Alain Delon

La ricordiamo, tra le altre cose, con la sua partecipazione ai Telegatti del 1992, quando salì sul palcoscenico per consegnare un premio speciale ad Arnold Schwarzenegger, allora già star mondiale del cinema d’azione. L’attore, ex culturista e all’epoca all’apice della carriera hollywoodiana, non nascose l’ammirazione che nutriva per lei.

"Ho visto tutti i suoi film e ora è bellissimo incontrarla dal vivo", dichiarò emozionato Schwarzenegger, accettando il riconoscimento dalle mani dell’attrice. Poi aggiunse: "È stupenda e super sexy".

claudia cardinale
amarcord

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri