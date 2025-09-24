Claudia Cardinale fuori dal set: la ferita dello stupro, l'amore eterno per Squitieri e il pettegolezzo su Chirac

Claudia Cardinale, morta a in Francia a 87 anni, sarà ricordata come l'"Angelica" del Gattopardo e come una delle interpreti più intense della storia del cinema europeo. Ma oltre al mito della diva internazionale, la sua vita privata racconta una donna che ha dovuto affrontare traumi profondi, scelte dolorose e passioni travolgenti. In varie interviste aveva rivelato un passato difficile: a soli 16 anni subì una violenza sessuale da cui nacque un figlio, una vicenda che la segnò e che decise di proteggere mantenendo a lungo il silenzio. Accanto a questa ferita, Cardinale visse un grande amore con il regista Pasquale Squitieri, da lei stessa definito "l'unico della mia vita", mentre sullo sfondo si rincorrevano gossip, come quello con l'allora presidente francese Jacques Chirac, sempre smentiti con fermezza. Un mosaico di vita privata che completa l'immagine della star, fatta di luci e ombre, di resilienza e di affetti autentici.