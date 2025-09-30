L'ultimo saluto a Claudia Cardinale, funerali sobri e con pochi vip

Pochi i volti noti della televisione e dello spettacolo italiani presenti alla cerimonia, che si è svolta in maniera sobria e raccolta. Oltre alla figlia Claudia Squitieri e ai parenti, hanno assistito alla cerimonia alcuni attori come Paul Belmondo e Krassimir Ivanov ,regista, sceneggiatore e attore bulgaro. E poi i politici francesi Jack Lang, Valérie Pécresse e Rachida Dati, Alain Terzian, produttore cinematografico franco-armeno e amministratore della giuria del Festival di Cannes e alcuni personaggi della televisione francese come Nikos Aliagas e Bernard Montiel.