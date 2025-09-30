Logo Tgcom24
L'ultimo saluto a Claudia Cardinale, funerali sobri e con pochi vip

Cerimonia nella chiesa degli artisti in rue Saint-Honoré

30 Set 2025 - 16:18
© IPA

© IPA

Si sono tenuti a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Saint-Roch, la Chiesa di RueSaint-Honoré, equivalente della Chiesa degli Artisti in Piazza del popolo a Roma, dove vengono celebrate le esequie di artisti e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. In seguito, l’attrice sarà cremata, e saranno presenti solo i familiari più stretti. Si terrà invece mercoledì 1 ottobre a Nemours, "un ultimo omaggio religioso" alla protagonista di capolavori come "Il Gattopardo" di Luchino Visconti. 

Funerali di Claudia Cardinale, guarda chi c'era

Chi c'era

  Pochi i volti noti della televisione e dello spettacolo italiani presenti alla cerimonia, che si è svolta in maniera sobria e raccolta. Oltre alla figlia Claudia Squitieri e ai parenti, hanno assistito alla cerimonia alcuni attori come Paul Belmondo e Krassimir Ivanov ,regista, sceneggiatore e attore bulgaro. E poi i politici francesi Jack Lang, Valérie Pécresse e Rachida Dati, Alain Terzian, produttore cinematografico franco-armeno e amministratore della giuria del Festival di Cannes e alcuni personaggi della televisione francese come Nikos Aliagas e Bernard Montiel.

Fondazione Claudia Cardinale

  "Per Claudia Cardinale", così ricordano i familiari: "l'arte era un mezzo per cambiare il mondo. Per questo ha creato la Fondazione Claudia Cardinale". Chiunque "desideri renderle omaggio può contribuire al suo impegno con una donazione sul sito internet della Fondazione Claudia Cardinale".

Italia e Francia nel cuore

   Negli ultimi tempi l'attrice si era trasferita stabilmente a Nemours, piccola cittafina a pochi chilometri da Parigi, dove aveva acquistato una casa e viveva accanto ai figli Claudia e Patrick e ai nipoti. Attorno all'abitazione i cittadini del piccolo paese hanno continuato a deporre fiori e omaggi: Credo che lei sia stata felice qui" ha detto la figlia. 
 

