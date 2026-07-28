"Tramite amicizia", le foto dal set del film di Alessandro Siani
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Dopo sette settimane di lavorazione tra Castellabate, Roma e Milano, si sono cocluse le riprese della nuova commedia diretta da Luca Miniero che arriverà nelle sale il 25 dicembre
Benvenuti al Sud (2010) - 29.841.490 € © IPA
Il conto alla rovescia può cominciare: si sono concluse le riprese di "Bentornati al Sud", il nuovo film diretto da Luca Miniero che riporta al cinema Claudio Bisio e Alessandro Siani. La coppia, diventata uno dei simboli della commedia italiana degli ultimi anni, tornerà sul grande schermo il 25 dicembre, quando la pellicola sarà distribuita nelle sale da Medusa Film. La lavorazione è durata sette settimane e ha coinvolto tre città molto diverse tra loro: Castellabate, Roma e Milano.
Il cuore del set è stato ancora una volta Castellabate, il borgo cilentano diventato celebre nel 2010 grazie a "Benvenuti al Sud". Strade, piazze e scorci del paese hanno accolto nuovamente gli attori e la troupe, trasformandosi per diverse settimane in un grande set. Le riprese sono proseguite tra Roma e Milano, prima della conclusione della lavorazione. Per Claudio Bisio e Alessandro Siani si tratta di un ritorno atteso da tempo. Sono trascorsi sedici anni dal primo film e quattordici da "Benvenuti al Nord", il sequel che aveva spostato l’incontro e lo scontro tra i protagonisti dalla Campania a Milano.
Al centro delle prime due commedie ci sono Alberto Colombo, il direttore di un ufficio postale interpretato da Bisio, e Mattia Volpe, il postino campano portato sullo schermo da Siani. Il loro rapporto nasce dallo scontro tra due mondi e due caratteri apparentemente inconciliabili: Alberto arriva al Sud carico di pregiudizi, mentre Mattia incarna la spontaneità e il disordine che il collega lombardo fatica a comprendere. Tra equivoci e differenze culturali, i due imparano a conoscersi fino a diventare amici inseparabili. Nel secondo capitolo sarà Mattia a raggiungere Alberto a Milano, ribaltando ruoli e prospettive.
Accanto ai due protagonisti ci saranno diversi interpreti già conosciuti dal pubblico. Nel cast figurano Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. È prevista inoltre la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini, che nei precedenti capitoli interpretava Maria, la moglie di Mattia. Il soggetto è firmato da Alessandro Siani, mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso attore insieme a Claudio Bisio e Luca Miniero.
Sulla trama di “Bentornati al Sud” non sono ancora stati diffusi dettagli. Il titolo lascia però immaginare un ritorno a Castellabate e alle dinamiche che hanno reso celebre la saga. A sedici anni dal primo film, la nuova commedia potrebbe tornare a giocare sulle differenze tra Nord e Sud, raccontando attraverso Alberto e Mattia come siano cambiati gli stereotipi, le abitudini e le distanze tra le due parti del Paese.
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