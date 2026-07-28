Il cuore del set è stato ancora una volta Castellabate, il borgo cilentano diventato celebre nel 2010 grazie a "Benvenuti al Sud". Strade, piazze e scorci del paese hanno accolto nuovamente gli attori e la troupe, trasformandosi per diverse settimane in un grande set. Le riprese sono proseguite tra Roma e Milano, prima della conclusione della lavorazione. Per Claudio Bisio e Alessandro Siani si tratta di un ritorno atteso da tempo. Sono trascorsi sedici anni dal primo film e quattordici da "Benvenuti al Nord", il sequel che aveva spostato l’incontro e lo scontro tra i protagonisti dalla Campania a Milano.