Cinema, ripresa sempre più forte ma rispetto al pre-Covid manca il 48% degli spettatori

Gli importanti segnali di recupero del cinema in sala si sottolinea ancora nella nota nei periodi di maggiore offerta: a giugno e luglio il mercato ha perso solamente il 14,3% e il 17,3% rispetto alla media del periodo 2017-2019 mentre a dicembre, grazie anche al successo di "Avatar - la via dell'acqua" e dei film nazionali, le festività hanno nuovamente registrato valori positivi.

I film che hanno incassato di più nel 2022

Di nuovo significativa, più in generale, la produzione italiana grazie ai diversi risultati conseguiti a partire dal mese di settembre. I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office sono stati "Avatar - la via dell'acqua" (oltre 27 milioni di euro d'incasso), "Minions 2" (14,7 milioni) e "Doctor Strange nel multiverso della follia" (13,6 milioni). I tre film italiani che hanno incassato di più sono invece "La stranezza" (5,4 milioni d'incasso) "Il grande giorno" (oltre 4 milioni) e "Me contro te - persi nel tempo" (3,5 milioni). Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, si evidenzia un incasso di quasi 60 milioni di euro per un numero di ingressi pari a circa 9,3 milioni e una quota sul totale delle presenze di circa il 21% in linea con la media delle produzioni locali nel triennio 2017-2019.