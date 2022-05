Torna nelle sale "Doctor Strange" tra fantasy e horror, Cumberbatch: "Un ribelle più che leader"

Il tanto atteso secondo cinecomic concentrato sull'iconico personaggio arriva in sala dal 4 maggio. L'attore lo tratteggia e delinea come un outsider, "un ribelle che non ti dà subito l'idea di essere un leader, ciò che lo rende interessante è l'essere un eroe conflittuale. Qui poi si trova in un vortice nel quale deve esplorare sia la sua umanità sia il mistero della magia in cui è proiettato".

A dirigere il film troviamo

Sam Raimi

, uno dei cineasti che ha più plasmato i superhero movie con la prima trilogia su Spider-man. Un ritorno al genere per il regista, legato anche al fatto che questo sia il primo film del Mcu nel quale l'elemento fantasy vira su atmosfere più dark e toni horror. "Sono stato entusiasta di poter esplorare questa componente nel Mcu. Ho portato in Doctor Strange ciò che ho appreso nei miei primi film da ragazzo, come creare sequenze sospese, nel quale il momento della paura non è mai dove ti aspetti", ha spiegato Raimi.

Nel cast, fra gli altri, troviamo

Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez

Rachel McAdams

(nei panni della supereroina teen Lgbt America Chavez),e tanti cameo a sorpresa. Ambientato pochi mesi dopo i fatti di "Spider-Man: No way Home", Stephen Strange/Doctor Strange si ritrova a dover spalancare le porte del multiverso e ad affrontare una nuova terribile minaccia con il moltiplicarsi di versioni possibili e immaginabili del nostro mondo. Un viaggio nell'ignoto che Strange compie alleandosi fra gli altri, con uno dei personaggi più potenti dell'Universo Marvel, Wanda Maximoff (Olsen), capace di dominare con le sue capacità la realtà spazio-temporale.

Un personaggio che dal debutto nel 2014 in "Captain America: The Winter Soldier" fino alla serie già cult "Wandavision", "è cresciuto, è diventata una donna, ha preso consapevolezza del suo potere", spiega Elizabeth Olsen. Per Cumberbatch invece il percorso di Strange lo vede "imparare anche quanto sia importante collaborare, non partire subito da solo con il coltello fra i denti, una caratteristica importante per un leader". L'attore britannico considera il personaggio "uno dei principali della mia carriera, sia per la sua complessità, che è un muscolo per la creatività, sia per avermi permesso di realizzare, da produttore e attore anche storie più piccole e delicate che trovano difficilmente spazio".