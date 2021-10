"Venom: La Furia di Carnage", Tom Hardy torna nei panni dell'anti-eroe Marvel

Con la pellicola del 2018 siamo stati introdotti all’universo di Venom, che dopo essersi impossessato del corpo del giornalista Eddie Brock, diventa il nuovo anti-eroe che salverà il mondo dalla minaccia aliena. Il finale del primo film, durante i titoli di coda, lasciava già intendere cosa sarebbe accaduto in futuro: Eddie Brock a bordo della sua moto si dirigeva verso la prigione di San Quentin per intervistare Cletus Kasady, pluriomicida pronto a compiere nuovi sanguinosi delitti. Nel nuovo film il simbionte alieno sotto cui si cela Tom Hardy dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage, uno dei supercattivi più conosciuti dell’intero universo Marvel, oltre che celebre nemico di Spider-Man.

Come sappiamo Venom infonde in Brock grandi poteri, ma la convivenza con l'alieno non è semplice, come ha spiegato Tom Hardy a The National: "Sono due persone che devono vivere insieme, come una coppia sposata o come coinquilini che si danno sui nervi a vicenda. Semplicemente non sempre funziona. Ci sono cose che ci piacciono l’una dell’altra e cose che non ci piacciono l’una dell’altra".

Intanto il film ha messo a segno un debutto "mostruoso" al box office Usa rastrellando ben 90,1 milioni di dollari nel week end, e stabilendo così un nuovo record per l'era della pandemia (il precedente apparteneva a "Black Widow", con 80 milioni centrati a luglio). Un risultato che rappresenta un'ancora di salvezza per i cinema in difficoltà e conferma la potenza dei personaggi Marvel al botteghino.