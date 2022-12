"Il grande giorno": Aldo, Giovanni e Giacomo tra famiglia e malinconia

Leggi Anche Aldo, Giovanni e Giacomo sul set del nuovo film di Natale

La trama del film - In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio (Giovanni Anzaldo) e Caterina (Margherita Mannino). Sarà il giorno più bello della loro vita come dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri: Giacomo (Giacomo Poretti) e Giovanni (Giovanni Storti). Va detto che Giacomo e Giovanni si conoscono dai tempi della scuola e da allora hanno condiviso tutto: l'azienda - la Segrate Arredi, specializzata in divani - e ora anche il matrimonio dei figli. I due non hanno certo badato a spese per questa cerimonia: super villa con parco, tre giorni di festeggiamenti, un cardinale (Roberto Citran) a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati e settantamila euro in fuochi d'artificio. Peccato che insieme a Margherita (Lucia Mascino), l'ex moglie di Giovanni e madre della sposa, arrivi anche Aldo (Aldo Baglio), suo nuovo compagno. Un uomo rumoroso e invadente che in poco tempo riesce a mettere ko prima il cardinale e poi vini d'annata e fuochi d'artificio. Ma il vero terremoto, come spesso capita durante le feste di famiglia, ci sarà tra gli affetti. Non solo in quelli dei promessi sposi, ma anche tra Giovanni e nuova giovane moglie (Elena Lietti) e Giacomo, detto 'vomitino', e la sua solida consorte (Antonella Attili). Insomma tra molte risate e altrettanto caos tutto si mescola in una prospettiva che in ciò che inevitabilmente finisce c'è anche sempre un nuovo inizio. Le musiche originali sono di Brunori Sas.

Le dichiarazioni dei protagonisti - Giacomo svela il segreto di un sodalizio che dura da trent'anni: "È vero che dopo tanti anni ci sono smagliature, ma ognuno, anche per questo, ha scelto di fare un percorso personale. Io, ad esempio, dirigo il Teatro Oscar di Milano e Giovanni, su Instagram, porta avanti il suo discorso su natura e ambiente. Ma poi per fortuna quando ci si incontra scatta ancora tra di noi una scintilla. Ci divertiamo ancora". Aldo sottolinea: "Mi associo. Quando ci vediamo nasce sempre la scintilla" mentre Giovanni dice con filosofia: "Il futuro è incerto, così noi cerchiamo di programmare il presente". Per il regista Massimo Venier, che con il precedente "Odio l'estate", sempre con il trio comico, ha incassato 7,5 milioni di euro, "il matrimonio è da sempre un luogo comune al cinema: sono centinaia le commedie dedicate a questo sacramento in cui c'è divertimento, ma anche motivi di riflessione. E poi attraverso il dolore spesso si arriva a una situazione bella. Dirsi addio, come capita nel film, non cancellando il passato è la cosa più bella che ci sia".