Childish Gambino rivela di aver avuto un ictus: "I medici hanno trovato un buco nel mio cuore"

Mentre si esibiva al festival Camp Flog Gnaw di Tyler, the Creator a Los Angeles, Donald Glover ha detto al pubblico di aver avuto un ictus. "Stavo facendo questo tour mondiale", ha detto. "Mi stavo divertendo un sacco, mi piaceva molto vedervi là fuori. Avevo un fortissimo mal di testa in Louisiana e ho fatto comunque lo spettacolo. Non ci vedevo molto bene, quindi quando siamo andati a Houston, sono andato in ospedale e il dottore mi ha detto: 'Hai avuto un ictus'". Gli esami hanno poi rivelato che Glover aveva un buco nel cuore: l'artista ha subito due interventi chirurgici per venire a capo del problema.