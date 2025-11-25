Childish Gambino rivela di aver avuto un ictus: "I medici hanno trovato un buco nel mio cuore"

Il musicista e attore Donald Glover ha raccontato i gravi problemi di salute nel 2024 che poi hanno richiesto un intervento chirurgico
© IPA
Donald Glover, che si esibisce con lo pseudonimo di Childish Gambino, ha rivelato di aver avuto un ictus nel 2024 che lo aveva costretto ad annullare le date del tour mondiale. All'epoca, il 42enne aveva dichiarato di avere a che fare con un "malessere" dopo essersi esibito a New Orleans e di essere stato ricoverato in un ospedale di Houston, dove aveva scoperto di aver bisogno di un intervento chirurgico. Successivamente aveva posticipato, e poi annullato del tutto, il resto del suo tour negli Stati Uniti, così come tutte le date nel Regno Unito, in Europa e in Australia, scrivendo: "Purtroppo, il mio percorso di recupero sta richiedendo più tempo del previsto".
Mentre si esibiva al festival Camp Flog Gnaw di Tyler, the Creator a Los Angeles, Donald Glover ha detto al pubblico di aver avuto un ictus. "Stavo facendo questo tour mondiale", ha detto. "Mi stavo divertendo un sacco, mi piaceva molto vedervi là fuori. Avevo un fortissimo mal di testa in Louisiana e ho fatto comunque lo spettacolo. Non ci vedevo molto bene, quindi quando siamo andati a Houston, sono andato in ospedale e il dottore mi ha detto: 'Hai avuto un ictus'". Gli esami hanno poi rivelato che Glover aveva un buco nel cuore: l'artista ha subito due interventi chirurgici per venire a capo del problema.
Glover, famoso sia per la sua musica che per i suoi ruoli da attore in serie come "Atlanta" e "Mr and Mrs Smith", oltre che sul grande schermo in "Solo: A Star Wars Story", ha scherzato dicendo che stava copiando il collega attore e comico statunitense Jamie Foxx, che nel 2023 ha avuto un ictus che inizialmente si è presentato come un forte mal di testa. "La prima cosa che ho pensato è stata: 'Sto deludendo tutti'. So che non è vero". Glover ha anche rivelato di essersi rotto un piede, poi i medici gli hanno trovato un buco nel cuore, che lo ha costretto a subire due interventi chirurgici. Dicono che tutti hanno due vite, e che la seconda vita inizia quando ti rendi conto di averne una. Dovresti vivere la tua vita come desideri. Se dovessimo rifarlo, non potrebbe che andare meglio".
Glover, che ha vinto cinque Grammy, ha detto addio al suo nome d'arte Childish Gambino dopo aver pubblicato il suo ultimo album, "Bando Stone & the New World", nel 2024. Il tour che aveva preso il via nell'estate dello scorso anno, avrebbe dovuto essere il suo addio a Childish Gambino.