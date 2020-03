Childish Gambino è tornato: ecco il nuovo album

Il 15 marzo Donald Glover aveva sorpreso tutti rendendo disponibile per sole poche ore sul suo sito quello che sembrava essere il nuovo lavoro discografico a nome Childish Gambino , suo alter ego musicale, che corre parallelo alla sua carriera tra cinema ("Solo: A Star Wars Story") e tv (la serie "Atlanta"). I sospetti erano fondati: è arrivato ora il disco "3.15.20" (proprio come il giorno in cui l'ha promosso come esperienza di ascolto condivisa) su tutte le piattaforme streaming a quattro anni dal precedente "Awaken, My Love!" e a due da “This is America”, il singolo che lo aveva reso famoso, anche grazie a un apprezzatissimo video.

Il progetto contiene 12 tracce, tra cui anche i brani già editi "Algorhythm", "Time" e "Feels Like Summer". Sono solo due i brani con un titolo (“Algorythm” e “Time”), mentre i restanti portano come nomi il minutaggio dall’inizio del disco. E' disponibile in due versioni: una divisa in tracce per tutte le piattaforme digitali e un’altra sotto forma di traccia unica con i pezzi mixati, presente su donaldgloverpresents.com.

Alla registrazione hanno contribuito, in veste di ospiti, anche Ariana Grande, 21 Savage, il compositore Ludwig Göransson, Khadja Bonet e il figlio Legend Glover.

Nel 2019, con il suo singolo e inno politico “This Is America” (e al suo video), in cui parla senza mezzi termini della violenza contro la comunità black americana, Childish Gambino ha sbancato alla 61esima edizione dei Grammy, portandosi a casa ben 4 premi cardini (è stato anche il primo pezzo rap a vincere come Song of the Year).





