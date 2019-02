Grammy, trionfa Childish Gambino ma la sorpresa è Michelle Obama

MICHELLE OBAMA: "LA MUSICA CI APRE AGLI ALTRI": Dopo essere stati accusati di trascurare le diversità, i Grammy sono corsi ai ripari. Simbolo di questa apertura l'ex First Lady Michelle Obama, che è apparsa a sorpresa sul palco per esaltare il ruolo della musica nel promuovere la diversità: "La musica mi ha aiutato a raccontare la mia storia, ci aiuta ad aprirci agli altri. Ci mostra che tutto questo è importante: ogni storia e ogni voce, ogni nota in ogni canzone".



CHILDISH GAMBINO E KACEY MUSGRAVES VINCITORI - - Con il suo ibrido gospel/rap Childish Gambino (alter ego musicale del comico Donald Glover), ha spiazzato i favoriti Drake o Lady Gaga. La sua "This is America" è stata infatti premiata nelle categorie "Record of the Year" e "Song of the Year". E' la prima volta nella storia dei Grammy che questi due prestigiosi premi vengono assegnati a un pezzo rap. L'artista militante ha tuttavia boicottato la cerimonia e non ha commentato i premi ricevuti domenica sera. Kacey Musgraves è l'altra grande vincitrice. La cantautrice country ha conquistato quattro premi in totale, incluso l'ambito "Album of the Year" con il disco "Golden Hour".



CARDI B PRIMA DONNA A VINCERE PER UN ALBUM RAP - Lady Gaga non ha vinto in una categoria importante ma è stata premiata con tre statuette, di cui due per "Shallow" (la ballata romantica registrata con Bradley Cooper per il film "È nata una stella"). Un'altra delusa dalla serata è la rapper Cardi B, che ha dovuto accontentarsi del Grammy come "miglior album rap". L'artista è però entrata nella storia della musica in quanto prima donna a vincere in questa categoria. Anche Kendrick Lamar è stato battuto per la quarta volta nella categoria "album dell'anno", con la colonna sonora del film "Black Panther".