7 febbraio 2019 11:04 Da Beyoncé ad Ariana Grande, star in fuga dai Grammy... tranne Lady Gaga Grandi assenze alla cerimonia di premiazione, in programma il 10 febbraio a Los Angeles

Manca poco alla 61° edizione dei Grammy Awards, che quest'anno si preannuncia costellata di grandi assenti. Tante star della musica hanno infatti declinato l'invito alla cerimonia di premiazione, che si terrà il 10 febbraio a Los Angeles. Tra queste Beyoncé (che non è nominata in nessuna delle categorie principali), Kanye West, Drake, Ariana Grande (per protesta) e Taylor Swift, che ha rinunciato per amore. Fa eccezione Lady Gaga, che pur di esserci ha detto di no ai Bafta.

A quanto riporta "Variety", Ariana Grande ha rinunciato all'ultimo minuto a causa di alcuni screzi con l'organizzazione. Il suo nome, infatti, campeggia ancora sui cartelloni in giro per Los Angeles ma il 10 febbraio non salirà sul palco dello Staples Center. La Grande se n'è andata sbattendo la porta - nonostante l'album in uscita - dopo che i produttori dello show le hanno vietato di cantare la sua hit "7 rings".



Beyoncé e Jay-Z hanno tenuto banco nel 2018, con il loro primo album in coppia "Everything Is Love", ma i Grammy sembrano non essersi accorti di loro. I Carters, infatti, sono stati esclusi dalle maggiori categorie e hanno quindi deciso di non scomodarsi, ma di guardarsi la serata dal divano di casa.

Grammy Awards, ecco i grandi assenti Beyoncé e Jay Z Ufficio stampa 1 di 5 Ariana Grande Instagram 2 di 5 Taylor Swift IPA 3 di 5 Drake Instagram 4 di 5 Kanye West Twitter 5 di 5